У жителя Саратова украли юбилейные монеты на 35 тыс. рублей
Подозреваемого задержали через год
Саратовец лишился клада юбилейных монетФото: Екатерина Семенова
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В октябре прошлого года в полицию с заявлением о краже обратился 36-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, у потерпевшего из квартиры пропали юбилейные монеты на сумму 35 тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. 5 сентября 2019 года в отдел полиции №5 доставили 22-летнего парня, задержанного по подозрению в краже. Он не работает, ранее не судим.
ИСТОЧНИК KP.RU