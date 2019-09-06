У жителя Саратова украли юбилейные монеты на 35 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-06T08:02:52+03:00

Подозреваемого задержали через год

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В октябре прошлого года в полицию с заявлением о краже обратился 36-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, у потерпевшего из квартиры пропали юбилейные монеты на сумму 35 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 5 сентября 2019 года в отдел полиции №5 доставили 22-летнего парня, задержанного по подозрению в краже. Он не работает, ранее не судим.

ИСТОЧНИК KP.RU