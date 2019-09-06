В час пик выезд из Энгельса оказался парализован сильнейшей пробкой

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-06T08:01:34+03:00

На мосту произошло несколько аварий

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Жители Энгельса сегодня, 6 сентября, застряли в сильнейшей пробке.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, выезд из города практически невозможен из-за того, что движение встало.

Улицы Лесозаводская, Трудовая, Шурова гора и другие, включая те, где обычно бывает свободно, стоят. Автомобилисты недоумевают, что могло привести к такому,

При этом на мосту через Энгельс, в сторону Саратова, произошло несколько аварий, которые и стали причиной затора.

Кроме того, сильная пробка возникла на проспекте Строителей. Движение в районе кольца НИИ также парализовано ДТП.

Традиционно перекрыт заторами и вскрышными работами центр Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU