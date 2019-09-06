В час пик выезд из Энгельса оказался парализован сильнейшей пробкой
Жители Энгельса сегодня, 6 сентября, застряли в сильнейшей пробке.
Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, выезд из города практически невозможен из-за того, что движение встало.
Улицы Лесозаводская, Трудовая, Шурова гора и другие, включая те, где обычно бывает свободно, стоят. Автомобилисты недоумевают, что могло привести к такому,
При этом на мосту через Энгельс, в сторону Саратова, произошло несколько аварий, которые и стали причиной затора.
Кроме того, сильная пробка возникла на проспекте Строителей. Движение в районе кольца НИИ также парализовано ДТП.
Традиционно перекрыт заторами и вскрышными работами центр Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU