В саратовский суд направлено дело банды убийц, вымогателей и подрывников

СЕГОДНЯ 19:26 2019-09-05T19:43:08+03:00

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В Саратовской области в суд направлено дело банды, члены которой обвиняются в бандитизме, убийствах, покушениях на убийство, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ и еще нескольких преступлениях.

Всего до суда дожили трое из четырех членов банды - 32-летний, 41-летний и 43-летний жители Саратовской области. 54-летний главарь скончался в ходе следствия.

По версии следствия, банда действовала с июня 2014 по 21 марта 2018 года на территории Саратовской области.

В период деятельности банды ее участники в различных составах, выполняя заранее оговоренные роли, имея на вооружении огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, совершили ряд преступлений, в том числе особо тяжкие преступления против личности.

12 октября 2015 года днем трое участников банды в Волжском районе города Саратова, убили 31-летнего местного жителя. ,

Ночью 21 июля 2016 года все участники банды в одном из гаражных кооперативов в Ленинском районе Саратова, напали на 35-летнего мужчину и его 33-летнюю супругу, и расстреляли их.

Вечером 24 октября 2017 года в Ленинском районе Саратова все участники банды совершили нападение на 55-летнего предпринимателя и убили его.

Потом по телефону они выдвинули перед родственниками и погибшего предпринимателя требование о вознаграждении за предоставление информации об убийцах. В назначенном месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, который взорвался и в результате пострадал один сотрудник полиции, которому причинен тяжкий вред здоровью, и сотрудник Росгвардии, которому причинен вред здоровью средней степени тяжести.

Свою вину признал только один член банды, 41-летний мужчина, остальные участники вину не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU