Глава Росатома: точной цифры по количеству захороненных отходов в России нет

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-05T16:47:24+03:00

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Работа по ликвидации накопленного экологического ущерба в России затруднена тем, что в России нет точной информации о количестве захоронений опасных отходов. Об этом в ходе сессии на Восточном экономическом форуме сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, сообщает ТАСС.

- Вызов не то, что не существует работы с этими [опасными] отходами. Она существует, и она неправильная. И точной информации о том, сколько таких отходов сейчас захоранивают в Российской Федерации, нет ни у кого. И это еще предстоит выяснить, — сказал Лихачев.

При этом он напомнил, что Государственная дума недавно приняла закон, предполагающий создание Росатомом информационной системы, «которая вскроет механизмы накопления и предложит пути нейтрализации этих отходов». При этом, по словам главы госкорпорации, контроль может осуществлять как сам «Росатом», так и предприятия — производители отходов как таковые — в рамках системы государственного контроля.

Лихачев добавил, что в настоящий момент в России уже действует семь заводов по нейтрализации химического оружия, четыре из которых в Саратовской области, в Кировской области, в Удмуртии и в Курганской области будут перепрофилированы для обезвреживания промышленных отходов.

- Это предприятия, которые были построены для нейтрализации, уничтожения химоружия. Мера общественного риска уже была определена тогда, и то, что за годы работы этих предприятий никаких инцидентов не произошло, говорит о надежности технологий, — сказал Лихачев.

В ближайшее время Росатом вместе с правительством и общественностью определит места для строительства еще трех аналогичных предприятий.

- Очевидно, что одно из предприятий будет стоять здесь — это Сибирь, Дальний Восток, — добавил он.

- Наша задача — реконструировать предприятия, создать новые, создать единую информационную систему контроля, наработки и нейтрализации отходов и подумать, что делать с накопленным наследием. Потому что если мы говорим о ежегодном накоплении порядка 350-400 тыс. тонн промышленных отходов 1 и 2-й категории, то накопленного будет все равно больше, — резюмировал Лихачев.

ИСТОЧНИК KP.RU