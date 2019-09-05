2019-09-05T16:57:55+03:00
Происшествия

Сгоревший под Саратовом военный вертолет летел через область транзитом

Летчики успели выскочить из упавшей на бок и загоревшейся при взлете машины
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Дым от горевшего вертолета было видно за десятки километровДым от горевшего вертолета было видно за десятки километров
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Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил корреспонденту «КП-Саратов», что военный вертолет, который сгорел сегодня на посадочной площадке вблизи поселка Соколовый, — был транзитным.

Об этом ранее «КП-Саратов» сообщили информированные источники.

- По предварительным данным, рейс был транзитный, больше сказать ничего не могу. ЧП произошло на территории вертолетной площадки, — рассказал Бусаргин.

По его словам, возгорание случилось при взлете, после заправки топливом.

Экипаж успел выскочить из воздушного судна, который упал на бок после того, как подломилась стойка шасси и он загорелся.

Военный вертолет сгорел полностью.

- Экипаж — три человека — не пострадали. Получили незначительные ссадины и ушибы, их осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась, все на ногах, — сказал Бусаргин.

По данным «КП-Саратов», через Саратовскую область летели два военных вертолета Ми-8МТВ. После случившегося, вторая машина, которая также садилась на дозаправку, приземлилась на площадку аэродрома под Соколовым.

Вертолет сгорел в нескольких километрах от поселка Соколовый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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