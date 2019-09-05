Сгоревший под Саратовом военный вертолет летел через область транзитом
Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил корреспонденту «КП-Саратов», что военный вертолет, который сгорел сегодня на посадочной площадке вблизи поселка Соколовый, — был транзитным.
Об этом ранее «КП-Саратов» сообщили информированные источники.
- По предварительным данным, рейс был транзитный, больше сказать ничего не могу. ЧП произошло на территории вертолетной площадки, — рассказал Бусаргин.
По его словам, возгорание случилось при взлете, после заправки топливом.
Экипаж успел выскочить из воздушного судна, который упал на бок после того, как подломилась стойка шасси и он загорелся.
Военный вертолет сгорел полностью.
- Экипаж — три человека — не пострадали. Получили незначительные ссадины и ушибы, их осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась, все на ногах, — сказал Бусаргин.
По данным «КП-Саратов», через Саратовскую область летели два военных вертолета Ми-8МТВ. После случившегося, вторая машина, которая также садилась на дозаправку, приземлилась на площадку аэродрома под Соколовым.
Вертолет сгорел в нескольких километрах от поселка Соколовый.
ИСТОЧНИК KP.RU