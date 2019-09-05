Мэр Михаил Исаев стал лидером глав городов в ПФО

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-05T16:22:05+03:00

Ему помог забег по взлетной полосе «Гагарина»

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Глава Саратова Михаил Исаев стал лидером медийного рейтинга по ПФО.

Как сообщает компания «Медиалогия», рейтинг был составлен по итогам августа с учетом медийной активности глав столиц субъектов Поволжского федерального округа.

Михаил Исаев занял первое место, сместив прошлого лидера — Владимира Панова из Нижнего Новгорода.

Эксперты «Медиалогии» назвали такие яркие высказывания и поступки Михаила Исаева, которые помогли ему стать первым.

- На своей странице в соцсети Instagram глава Саратова сообщил, что пять пассажирских перевозчиков заявили о намерении повысить тарифы на проезд,

- Михаил Исаев принял участие в забеге по взлетно-посадочной полосе нового аэропорта «Гагарин» GagarinRunway,

- Глава Саратова объявил начало приема заявок на конкурс «Изменим город вместе!», который нацелен на благоустройство общественных территорий,

- По словам Исаева, на 65 дорогах Саратова закончен ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU