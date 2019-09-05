2019-09-05T16:39:01+03:00
Общество

В Саратовской области в 2,6 раза чаще женятся, чем разводятся

Всего за 2019 год произведено свыше 55 тыс. государственных регистраций актов гражданского состояния
Дарья Вострикова
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С начала 2019 года произведено свыше 55 тыс. государственных регистраций актов гражданского состояния.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС Саратовской области, в августе в 2,6 раза чаще заключали брак, чем разводились. Появилось 8 903 новых ячеек общества, однако не стало 6 490 семей.

По словам руководителя регионального ведомства Юлии Пономаревой, среди влюбленных популярны красивые даты.

Так, 9 сентября, в день «трех девяток», во Дворце бракосочетаний состоится 19 торжественных регистраций брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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