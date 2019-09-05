В Саратове полиция достала со дна Волги велосипед велошеринга
В начале июня в Саратове появился прокат велосипедов Mobee — Smart Bike Sharing. Однако местные жители встретили нововведение недружелюбно — двухколесный транспорт начали воровать и ломать.
После этого сервис прекратил свою работу, однако в конце лета саратовцам вновь дали возможность воспользоваться велосипедом за умеренную плату.
Однако уже 4 сентября корреспондент «КП-Саратов» увидел один из них на улице Чернышевского, 190/198 и на Мичурина.
В группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал фото еще одного двухколесного транспорта, который выкинули в Волгу.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, примерно в 11:00 эта информация поступила полицейским из дежурной части.
Стражи порядка прибыли на набережную Космонавтов и действительно увидели лежащий на дне реки велосипед.
Следственно-оперативная группа достала велосипед и передала его на ответственное хранение в отдел полиции №1.
Отметим, что заявления о краже или пропаже транспорта в органы внутренних дел не поступало.
Вместо поездок на велосипедах велошеринга саратовцы выкидывают транспорт в Волгу.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU