В Саратове полиция достала со дна Волги велосипед велошеринга

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-05T16:02:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале июня в Саратове появился прокат велосипедов Mobee — Smart Bike Sharing. Однако местные жители встретили нововведение недружелюбно — двухколесный транспорт начали воровать и ломать.

После этого сервис прекратил свою работу, однако в конце лета саратовцам вновь дали возможность воспользоваться велосипедом за умеренную плату.

Однако уже 4 сентября корреспондент «КП-Саратов» увидел один из них на улице Чернышевского, 190/198 и на Мичурина.

В группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал фото еще одного двухколесного транспорта, который выкинули в Волгу.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, примерно в 11:00 эта информация поступила полицейским из дежурной части.

Стражи порядка прибыли на набережную Космонавтов и действительно увидели лежащий на дне реки велосипед.

Следственно-оперативная группа достала велосипед и передала его на ответственное хранение в отдел полиции №1.

Отметим, что заявления о краже или пропаже транспорта в органы внутренних дел не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/730279" frameborder="0"></iframe> Вместо поездок на велосипедах велошеринга саратовцы выкидывают транспорт в Волгу.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU