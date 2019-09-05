2019-09-05T16:02:42+03:00
Происшествия

В Саратове полиция достала со дна Волги велосипед велошеринга

Компания Mobee вновь вернулась в город
Дарья Вострикова
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В начале июня в Саратове появился прокат велосипедов Mobee — Smart Bike Sharing. Однако местные жители встретили нововведение недружелюбно — двухколесный транспорт начали воровать и ломать.

После этого сервис прекратил свою работу, однако в конце лета саратовцам вновь дали возможность воспользоваться велосипедом за умеренную плату.

Однако уже 4 сентября корреспондент «КП-Саратов» увидел один из них на улице Чернышевского, 190/198 и на Мичурина.

В группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал фото еще одного двухколесного транспорта, который выкинули в Волгу.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, примерно в 11:00 эта информация поступила полицейским из дежурной части.

Стражи порядка прибыли на набережную Космонавтов и действительно увидели лежащий на дне реки велосипед.

Следственно-оперативная группа достала велосипед и передала его на ответственное хранение в отдел полиции №1.

Отметим, что заявления о краже или пропаже транспорта в органы внутренних дел не поступало.

Вместо поездок на велосипедах велошеринга саратовцы выкидывают транспорт в Волгу.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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