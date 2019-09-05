2019-09-05T15:41:02+03:00
Общество

В Саратове пройдет «Праздник трезвости»

Ожидается свыше 1,5 тыс. гостей
Дарья Вострикова
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В Саратове 11 сентября с 15:00 до 17:30 на площадке перед ФОК «Звездный» Саратова состоится «Праздник трезвости».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, этот день определен как свободный от торговли алкоголем.

В этом году в рамках президентского проекта «Трезвый креатив» при поддержке администрации Саратова, министерства молодежной политики и спорта региона, внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, общественной палаты области, СРОО трезвости и здоровья и ООО «Газпром трансгаз Саратов» и другие партнеры по общественному движению «Саратов молодой» планируют вновь провести это праздник.

Ожидается свыше 1,5 тыс. гостей, для которых будут готовы более 20 игровых площадок, концерт, призы и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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