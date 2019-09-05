Военный вертолет Ми-8 разбился на аэродроме в Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-05T15:36:43+03:00

По предварительным данным, погибших при крушении машины нет

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Судя по фото, которое разместили в соцсетях очевидцы, машина упала не на территории базы.

Крушение произошло около поселка Соколовый. Располагающаяся здесь воинская часть постоянно проводит тренировочные полеты.

По предварительным данным, на борту находились трое военнослужащих, они живы. После падения вертолет загорелся.

Пострадавших в крушении военного вертолета под Саратовом, по имеющейся информации, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU