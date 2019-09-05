На Чапаева автобус столкнулся с легковушкой
ДТП усилило заторы на улице Чапаева
ДТП на Чапаева. Фото облспаса.
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В Саратове столкнулись маршрутный автобус и легковушка. Авария произошла днем 5 сентября на улице Чапаева.
Водитель маршрутного такси №99 и Kia Rio не поделили дорогу на участке между улицами Белоглинская и Бахметьевская.
На место аварии выезжали сотрудники облспаса, медики ЦМК.
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В ДТП никто не пострадал. Движение в этом районе было серьезно затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU