На Чапаева автобус столкнулся с легковушкой

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-05T15:35:16+03:00

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В Саратове столкнулись маршрутный автобус и легковушка. Авария произошла днем 5 сентября на улице Чапаева.

Водитель маршрутного такси №99 и Kia Rio не поделили дорогу на участке между улицами Белоглинская и Бахметьевская.

На место аварии выезжали сотрудники облспаса, медики ЦМК.

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В ДТП никто не пострадал. Движение в этом районе было серьезно затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU