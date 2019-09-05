Евгений Миронов может сыграть в саратовском фильме об Алексее Маресьеве

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-05T15:27:55+03:00

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В Саратове готовятся съемки художественного фильма, посвященного жизни Алексея Маресьева, известного по «Повести о настоящем человеке».

Как рассказала на пресс-конференции в «КП-Саратов» председатель правления Благотворительного фонда Юлия Шленская, работа ведется в рамках проекта сохранения и популяризации нематериального культурного наследия области.

Юлия ШленскаяФото: Екатерина Семенова

Идея и сценарий принадлежат Денису Банникову. Есть поддержка от правительства Саратовской области, направлено обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Съемки должны идти в Саратовской области, в частности, на территории аэродрома в Дубках. Сейчас идут сборы средств на костюмы и реквизит. Часть ролей распределена, предполагается, что будут задействованы жители Саратовской области и земляки, которые сейчас живут в других городах.

Всеволод Хаценко, президент БФ «Хранители», председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты области, рассказал, что сейчас идут переговоры с одним из знаменитых саратовцев — Евгением Мироновым.

Всеволод ХаценкоФото: Екатерина Семенова

Ожидается, что премьера фильма в Саратове пройдет на День города в 2020 году. А в России, вероятно, в мае, на 105-летие Алексея Маресьева.

В дальнейшем могут быть сняты фильмы про других героических саратовцев: Марину Раскову, Николая Скоморохова, Виктора Рахова.

- Есть много уникальных историй, не только про Великую Отечественную войну. Нас поддержала Общественная палата России, планируем подать заявку в Фонд кино и возродить киностудию в Саратовской области, — отметил Всеволод Хаценко.

ИСТОЧНИК KP.RU