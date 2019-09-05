Евгений Миронов может сыграть в саратовском фильме об Алексее Маресьеве
В Саратове готовятся съемки художественного фильма, посвященного жизни Алексея Маресьева, известного по «Повести о настоящем человеке».
Как рассказала на пресс-конференции в «КП-Саратов» председатель правления Благотворительного фонда Юлия Шленская, работа ведется в рамках проекта сохранения и популяризации нематериального культурного наследия области.
Юлия ШленскаяФото: Екатерина Семенова
Идея и сценарий принадлежат Денису Банникову. Есть поддержка от правительства Саратовской области, направлено обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину.
Съемки должны идти в Саратовской области, в частности, на территории аэродрома в Дубках. Сейчас идут сборы средств на костюмы и реквизит. Часть ролей распределена, предполагается, что будут задействованы жители Саратовской области и земляки, которые сейчас живут в других городах.
Всеволод Хаценко, президент БФ «Хранители», председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты области, рассказал, что сейчас идут переговоры с одним из знаменитых саратовцев — Евгением Мироновым.
Всеволод ХаценкоФото: Екатерина Семенова
Ожидается, что премьера фильма в Саратове пройдет на День города в 2020 году. А в России, вероятно, в мае, на 105-летие Алексея Маресьева.
В дальнейшем могут быть сняты фильмы про других героических саратовцев: Марину Раскову, Николая Скоморохова, Виктора Рахова.
- Есть много уникальных историй, не только про Великую Отечественную войну. Нас поддержала Общественная палата России, планируем подать заявку в Фонд кино и возродить киностудию в Саратовской области, — отметил Всеволод Хаценко.
ИСТОЧНИК KP.RU