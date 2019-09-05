В Саратовской области появится 11 новых ФАПов

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-05T15:21:02+03:00

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в целях повышения доступности и развития первичной медико-санитарной помощи в Саратовской области появятся 11 новых ФАПов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, конкурсную документацию на объекты готовили по тем решениям, которые уже реализованы. Работы принимались специальной комиссией с привлечением экспертов Торгово-промышленной палаты Саратовской области. По заключениям экспертов, модульные конструкции ФАП соответствуют условиям государственного контракта.

Работы выполнены в срок и теперь учреждения готовятся к оказанию первой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU