Саратовцам расскажут об истории и культуре города

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-05T15:06:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 10 сентября, в преддверии Дня города на концертной площадке сквера Дружбы народов состоится мероприятие «Родина моя».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости сквера поговорят об истории и культуре города, узнают о достижениях и людях, которые прославляют наш родной край.

Во время концертной программы пройдет викторина «Что ты знаешь о родном городе?», в которой участники поделятся своими знаниями о городе, воспоминаниями о его ярких событиях.

Также пройдут выступления коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU