Саратовцам расскажут об истории и культуре города
Состоится мероприятие в Заводском районе
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Во вторник, 10 сентября, в преддверии Дня города на концертной площадке сквера Дружбы народов состоится мероприятие «Родина моя».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости сквера поговорят об истории и культуре города, узнают о достижениях и людях, которые прославляют наш родной край.
Во время концертной программы пройдет викторина «Что ты знаешь о родном городе?», в которой участники поделятся своими знаниями о городе, воспоминаниями о его ярких событиях.
Также пройдут выступления коллективов.
ИСТОЧНИК KP.RU