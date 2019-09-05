В Саратов начнет летать новая авиакомпания
В Саратов с 11 сентября начинает полеты авиакомпания «ИрАэро».
Как сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина на странице volodin.saratov соцсети Instagram, рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю из Домодедово в «Гагарин» на лайнере SSJ100-95LR.
Из Москвы в Саратов самолет будет вылетать в 23:40, а обратно — в 07:45.
Напомним, аэропорт «Гагарин» в Саратовском районе официально открылся 20 августа, а 18-го — принял первый рейс, на котором прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители различных ведомств и организаций, принимавших участие в строительстве аэропорта, представители авиакомпаний и саратовское землячество.
Также 27 августа новую воздушную гавань Саратовской области посетил президент России Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU