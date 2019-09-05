В Саратове на конфетной фабрике грузчик лишил рабочего телефона
Мужчина во всем признался
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 24-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 15 августа он работал в цеху конфетной фабрики на Технической улице и у него пропал телефон стоимостью 4 тыс. рублей.
После этого со счета гражданина исчезли 8 тыс. рублей
Выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний рецидивист, который работает грузчиком и живет в Саратове.
Он признался, что взял чужое и потратил деньги на себя.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU