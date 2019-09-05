2019-09-05T14:58:25+03:00
Происшествия

В Саратове на конфетной фабрике грузчик лишил рабочего телефона

Мужчина во всем признался
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 24-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 15 августа он работал в цеху конфетной фабрики на Технической улице и у него пропал телефон стоимостью 4 тыс. рублей.

После этого со счета гражданина исчезли 8 тыс. рублей

Выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний рецидивист, который работает грузчиком и живет в Саратове.

Он признался, что взял чужое и потратил деньги на себя.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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