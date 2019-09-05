2019-09-05T14:12:07+03:00
Общество

На довыборах в Саратовской области будут работать волонтеры

Они помогут голосовать инвалидам
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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На заседании Саратовской областной избирательной комиссии 5 сентября обсудили привлечение волонтеров к работе на выборах.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», предполагается, что они будут помогать избирателям-инвалидам добираться до участков.

Такие рекомендации ранее дал ЦИК РФ. Члены облизбиркома единогласно согласились с целесообразностью привлечения волонтеров, утвердили памятку для них и форму нагрудного знака.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

В регионе 138 тыс. инвалидов, из них 16 тыс. человек — с ограниченными возможностями здоровья, колясочники, инвалиды по зрению.

Волонтеров будут регистрировать в участковых комиссиях, им может стать любой гражданин РФ старше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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