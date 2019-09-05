На довыборах в Саратовской области будут работать волонтеры
На заседании Саратовской областной избирательной комиссии 5 сентября обсудили привлечение волонтеров к работе на выборах.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», предполагается, что они будут помогать избирателям-инвалидам добираться до участков.
Такие рекомендации ранее дал ЦИК РФ. Члены облизбиркома единогласно согласились с целесообразностью привлечения волонтеров, утвердили памятку для них и форму нагрудного знака.
.Фото: Александр Уриевский
В регионе 138 тыс. инвалидов, из них 16 тыс. человек — с ограниченными возможностями здоровья, колясочники, инвалиды по зрению.
Волонтеров будут регистрировать в участковых комиссиях, им может стать любой гражданин РФ старше 18 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU