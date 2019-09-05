Под Саратовом заботящийся о здоровье пасечник сел пьяным за руль

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-05T13:57:57+03:00

На суде мужчина заявил, что принял спиртное в медицинских целях, рассчитывая, что алкоголь защитит его от последствий укуса пчел

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В Аркадакском районе осудили 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в пьяной езде, будучи уже осужденным за это преступление.

- В мае 2019 года мужчину лишили прав на полтора года за нетрезвое вождение, но уже на следующий месяц, 25 июня, он выпил у себя на пасеке в селе Красный Полуостров и поехал домой в Аркадак, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Во время пути его задержали инспекторы ГИБДД.

На суде мужчина заявил, что принял спиртное в медицинских целях, рассчитывая, что алкоголь защитит его от последствий укуса пчел.

Однако это не помогло ему избежать наказания — его приговорили к 200 часам обязательных работ и запретили заниматься деятельностью, связанной с вождением, на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU