Под Саратовом заботящийся о здоровье пасечник сел пьяным за руль
В Аркадакском районе осудили 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в пьяной езде, будучи уже осужденным за это преступление.
- В мае 2019 года мужчину лишили прав на полтора года за нетрезвое вождение, но уже на следующий месяц, 25 июня, он выпил у себя на пасеке в селе Красный Полуостров и поехал домой в Аркадак, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Во время пути его задержали инспекторы ГИБДД.
На суде мужчина заявил, что принял спиртное в медицинских целях, рассчитывая, что алкоголь защитит его от последствий укуса пчел.
Однако это не помогло ему избежать наказания — его приговорили к 200 часам обязательных работ и запретили заниматься деятельностью, связанной с вождением, на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU