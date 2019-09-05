Прокуратура отреагировала на заявление Антонова о конфликте интересов

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-05T14:08:00+03:00

Руководитель одной из подведомственных структур может состоять в родстве с ректором юридической академии

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Прокуратура Саратовской области направила в региональный Минобраз запрос, чтобы прояснить обстоятельства, указанные в обращении депутата Саратовской областной думы Алексея Антонова.

Напомним, парламентарий написал в региональную прокуратуру запрос с просьбой проверить наличие конфликта интересов в отношениях ректора СГЮА Сергея Суровова и председателя комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования при Минобразе области Натальи Бандориной, которая, предположительно, является дочерью главы вуза. По мнению Алексея Антонова, это может противоречить федеральному закону №273 «О противодействии коррупции».

Редакция продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU