Саратовцам запретили посещать леса до конца сентября
Ограничения ввели из-за высокой пожароопасности
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Саратовцам придется подождать с прогулками и массовыми мероприятиями в лесах до конца сентября.
Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин подписал соответствующий приказ вчера, 4 сентября.
Такие ограничения ввели из-за высокой пожароопасности в 25 лесничествах региона.
Посещение открыто только для тех людей, которые там работают.
В лесах также запрещен проезд транспорта за исключением дорог общего пользования и транспорта охраны лесов.
Запрет сохраняется на 21 день со дня опубликования документа — до 25 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU