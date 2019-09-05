Саратовцам запретили посещать леса до конца сентября

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-05T12:41:00+03:00

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Саратовцам придется подождать с прогулками и массовыми мероприятиями в лесах до конца сентября.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин подписал соответствующий приказ вчера, 4 сентября.

Такие ограничения ввели из-за высокой пожароопасности в 25 лесничествах региона.

Посещение открыто только для тех людей, которые там работают.

В лесах также запрещен проезд транспорта за исключением дорог общего пользования и транспорта охраны лесов.

Запрет сохраняется на 21 день со дня опубликования документа — до 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU