2019-09-05T12:39:53+03:00
Экономика

В Энгельсе создают антикризисную комиссию из-за проблем с районным бюджетом

Счета практически всех бюджетных учреждений Энгельса заблокированы
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Муниципальный долг Энгельсского района на 1 июля 2019 года составил 1,5 млрд рублей. При этом доходная часть в первом полугодии немного превысила 2,05 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, бюджет района получил доходов на 451 млн рублей больше, но этого все равно не хватает на исполнение вопросов местного значения. Лицевые счета практически всех бюджетных учреждений заблокированы исполнительными листами. Об этом заявил председатель комитета финансов районной администрации Дмитрий Лаврушин на совещании у главы района.

Расходы энгельсского бюджета в первом полугодии превысили 2,07 млрд рублей, из них 1,8 млрд ушли на соцсферу.

Глава района Дмитрий Тепин, как сообщили в пресс-службе администрации, потребовал создать антикризисную комиссию для выработки мер по оптимизации бюджета Энгельсского муниципального района. Сокращение расходов он предложил начать с самой администрации.

- Если мы и дальше будем копить долги, то это путь в никуда! В первую очередь необходимо рассмотреть затраты на содержание администрации и сократить до минимума аппаратные расходы, — заявил Тепин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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