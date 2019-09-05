Главврач больницы в Саратове забрала у подчиненных 2 млн рублей надбавок к зарплате

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-05T12:24:35+03:00

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В Октябрьском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главврача одного из лечебных учреждений города. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

- Следствие считает, что женщина, будучи главным врачом, в период с января по июнь 2019 года требовала от подчиненных, чтобы они передали ей повышенные надбавки к зарплате, которые были начислены по ее указанию. Таким образом, она получила 2 001 000 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Сейчас следователи разбираются в деле, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщают региональные СМИ, речь идет о бывшем главвраче стоматологической поликлиники №5 Анне Осинкиной.

ИСТОЧНИК KP.RU