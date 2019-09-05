2019-09-05T12:05:10+03:00
Экономика

Депутаты гордумы увеличили дефицит бюджета Саратова до 784,5 млн рублей

На заседании гордумы депутаты и чиновники согласовали взятие еще одного кредита
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Саратовские депутаты приняли сегодня, 5 сентября, на заседании гордумы изменения в бюджет областного центра. После этого превышение расходов (18 млрд 643,3 млн) над доходами (7 млрд 858,8 млн) составило 784,5 млн рублей. Дефицит городского бюджета увеличился, это констатировал председатель комитета по финансам городской администрации Александр Струков.

В частности, на 21,2 млн рублей увеличены ассигнования комитету по строительству и инженерной защите на переселение граждан из аварийного жилфонда, реальных доходов под эти цели пока нет. Депутаты разрешили администрации взять новый кредит на эти цели в размере 22 млн рублей.

Кроме того, в бюджет заведены деньги федерального центра на строительство школы в микрорайоне «Авиатор» — 400 млн. рублей. На разработку проектно-сметной документации и проведение ремонта в учреждениях направлено 43,2 млн рублей, на разработку проектной документации, проведение строительства, реставрации и капремонта объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства — 41,4 млн рублей.

Экономию, которая сложилась за счет торгов и заключения муниципальных контрактов, а это 3,6 млн рублей, направили на приобретение учебной литературы для школы «Аврора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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