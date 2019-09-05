Покровчанин признался в убийстве на крыльце закусочной и пошел под суд

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-05T11:45:38+03:00

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В Энгельсе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что вечером 9 августа пьяный мужчина отдыхал на крыльце закусочной на улице Молодежная. Около 23:30 туда же пришел 53-летний гражданин. Злоумышленник без причины начал придираться к незнакомцу и два раза ударил его кулаком по голове, из-за чего тот упал. И еще раз уже лежачего, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Прохожие вызвали «скорую» и полицию. Пострадавшего госпитализировали, но на следующее утро он умер.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что скончался мужчина из-за тупой травмы головы.

Во время предварительного следствия злоумышленник во всем признался. Завершенное дело направлено в суд, где будет вынесено окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU