Пьяный житель Ртищева заходил в чужие дворы и в одном из них убил хозяина
В Ртищевском районе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, угрозе убийством и незаконном проникновении в чужой дом.
- Следствие считает, что днем 31 октября 2018 года пьяный мужчина пошел в магазин и поругался там с 64-летним покупателем. Во время ссоры злоумышленник повалил его на пол и стал душить, угрожая убить, но не сделал этого — остановился и ушел оттуда, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
После этого он начал слоняться по чужим дворам Ртищева. В одном из них он увидел незапертую дверь, зашел и забил 56-летнего хозяина руками и ногами по голове, груди и животу.
В это время соседи заметили, что кто-то ходит по домам, услышали шум и вызвали полицию. Те приехали и поймали злоумышленника, а потерпевший был госпитализирован, но в тот же день скончался.
Его смерть наступила из-за тупой травмы груди и живота с повреждением внутренних органов.
Ртищевца заключили под стражу. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU