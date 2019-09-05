2019-09-05T11:36:43+03:00
Происшествия

Пьяный житель Ртищева заходил в чужие дворы и в одном из них убил хозяина

Он также повалил на пол пенсионера в магазине
Ольга Симонова
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В Ртищевском районе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, угрозе убийством и незаконном проникновении в чужой дом.

- Следствие считает, что днем 31 октября 2018 года пьяный мужчина пошел в магазин и поругался там с 64-летним покупателем. Во время ссоры злоумышленник повалил его на пол и стал душить, угрожая убить, но не сделал этого — остановился и ушел оттуда, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

После этого он начал слоняться по чужим дворам Ртищева. В одном из них он увидел незапертую дверь, зашел и забил 56-летнего хозяина руками и ногами по голове, груди и животу.

В это время соседи заметили, что кто-то ходит по домам, услышали шум и вызвали полицию. Те приехали и поймали злоумышленника, а потерпевший был госпитализирован, но в тот же день скончался.

Его смерть наступила из-за тупой травмы груди и живота с повреждением внутренних органов.

Ртищевца заключили под стражу. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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