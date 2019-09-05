На «Локомотиве» в Саратове все готово к чемпионату мира
Сегодня, 5 сентября, после пресс-конференции организаторов ЧМ по пожарно-спасательному спорту, замначальника ГУ МЧС по Саратовской области Алексей Власов, капитан мужской сборной России по этому виду спорта Руслан Хубецов, министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов и старший тренер сборной России по пожарно-спасательному спорту Игорь Генералов осмотрели подготовленный к проведению чемпионата мира стадион «Локомотив».
Организаторы соревнований в СаратовеФото: Дарья Вострикова
Здесь уже установлены: учебно-тренировочная башня, двухметровые заборы, емкости для воды, оборудование для боевого развертывания, гимнастические бревна для бега на полосе препятствий — бумы.
Стадион подновили к международным соревнованиямФото: Дарья Вострикова
- Каждый отрабатывает свой элемент — бум, тушение. Также здесь занимаются волонтеры и команды чирлидеров, — отметил замначальника ГУ МЧС по Саратовской области Алексей Власов.
Ранее было заявлено, что билеты на соревнования можно получить уже с 6 сентября бесплатно в кассах стадиона «Локомотив».
Главный символ соревнований - осетр - встречает гостей у входаФото: Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU