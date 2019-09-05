2019-09-05T11:47:54+03:00
Спорт

На «Локомотиве» в Саратове все готово к чемпионату мира

Сейчас здесь занимается сборная России по пожарно-спасательному спорту и волонтеры
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Стадион готов принять чемпионат мираСтадион готов принять чемпионат мираФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 сентября, после пресс-конференции организаторов ЧМ по пожарно-спасательному спорту, замначальника ГУ МЧС по Саратовской области Алексей Власов, капитан мужской сборной России по этому виду спорта Руслан Хубецов, министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов и старший тренер сборной России по пожарно-спасательному спорту Игорь Генералов осмотрели подготовленный к проведению чемпионата мира стадион «Локомотив».

Организаторы соревнований в Саратове Фото: Дарья Вострикова

Организаторы соревнований в СаратовеФото: Дарья Вострикова

Здесь уже установлены: учебно-тренировочная башня, двухметровые заборы, емкости для воды, оборудование для боевого развертывания, гимнастические бревна для бега на полосе препятствий — бумы.

Стадион подновили к международным соревнованиям Фото: Дарья Вострикова

Стадион подновили к международным соревнованиямФото: Дарья Вострикова

- Каждый отрабатывает свой элемент — бум, тушение. Также здесь занимаются волонтеры и команды чирлидеров, — отметил замначальника ГУ МЧС по Саратовской области Алексей Власов.

Ранее было заявлено, что билеты на соревнования можно получить уже с 6 сентября бесплатно в кассах стадиона «Локомотив».

Главный символ соревнований - осетр - встречает гостей у входа Фото: Дарья Вострикова

Главный символ соревнований - осетр - встречает гостей у входаФото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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