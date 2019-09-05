2019-09-05T11:16:21+03:00
Происшествия

Под Саратовом сельчанин забил сожительницу из-за бутылки алкоголя

Женщина не желала отдавать спиртное
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области будут судить 44-летнего жителя села Бутурлинка Екатериновского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, 15 июля мужчина принес распивать с 48-летней сожительницей алкоголь. Спиртное он получил от односельчанина, у которого подрабатывал в хозяйстве.

При этом часть алкоголя мужчина попытался припрятать до завтра, чтобы отпраздновать день рождения своей дамы, но та воспротивилась.

Женщина не дала убрать со стола бутылку, желая продолжить застолье. За это мужчина несколько раз ударил ее кулаком по голове, а потом в живот. Только после этого ему удалось отобрать спиртное.

На следующий день женщина жаловалась на плохое самочувствие, а 17 июля ей стало совсем худо. Она прилегла и вскоре скончалась. Приехавший по вызову фельдшер констатировал смерть.

Причиной смерти стала тупая травма живота с разрывом поджелудочной железы.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сгоревший под Саратовом военный вертолет летел через область транзитом
В ближайший год проезд на автобусах в Саратовской области не подорожает
До полуночи на Тархова отключили воду
Мэр Михаил Исаев стал лидером глав городов в ПФО
В Саратовской области в 2,6 раза чаще женятся, чем разводятся
В Саратове полиция достала со дна Волги велосипед велошеринга
В Саратове пройдет «Праздник трезвости»
Военный вертолет Ми-8 разбился на аэродроме в Саратовской области
На Чапаева автобус столкнулся с легковушкой
Евгений Миронов может сыграть в саратовском фильме об Алексее Маресьеве
В Саратовской области появится 11 новых ФАПов
Саратовцам расскажут об истории и культуре города
Эксперты: В юридической академии грядет большая зачистка
В Саратов начнет летать новая авиакомпания
В Саратове на конфетной фабрике грузчик лишил рабочего телефона