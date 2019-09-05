Под Саратовом сельчанин забил сожительницу из-за бутылки алкоголя

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-05T11:16:21+03:00

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В Саратовской области будут судить 44-летнего жителя села Бутурлинка Екатериновского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, 15 июля мужчина принес распивать с 48-летней сожительницей алкоголь. Спиртное он получил от односельчанина, у которого подрабатывал в хозяйстве.

При этом часть алкоголя мужчина попытался припрятать до завтра, чтобы отпраздновать день рождения своей дамы, но та воспротивилась.

Женщина не дала убрать со стола бутылку, желая продолжить застолье. За это мужчина несколько раз ударил ее кулаком по голове, а потом в живот. Только после этого ему удалось отобрать спиртное.

На следующий день женщина жаловалась на плохое самочувствие, а 17 июля ей стало совсем худо. Она прилегла и вскоре скончалась. Приехавший по вызову фельдшер констатировал смерть.

Причиной смерти стала тупая травма живота с разрывом поджелудочной железы.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU