С утра до пяти вечера в центре Саратова перекроют движение
Это случится 11 сентября
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В Саратове 11 сентября перекроют движение с восьми утра до пяти вечера из-за проведения чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ограничения будут действовать на улицах: Московская (от Горького до Радищева) и Радищева (от Московской до Театральной площади).
Проехать по указанным отрезкам пути можно будет только экстренным службам и машинам, участвующим в мероприятии.
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В этот день отмечается День трезвости
ИСТОЧНИК KP.RU