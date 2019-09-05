С утра до пяти вечера в центре Саратова перекроют движение

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-05T11:06:04+03:00

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В Саратове 11 сентября перекроют движение с восьми утра до пяти вечера из-за проведения чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ограничения будут действовать на улицах: Московская (от Горького до Радищева) и Радищева (от Московской до Театральной площади).

Проехать по указанным отрезкам пути можно будет только экстренным службам и машинам, участвующим в мероприятии.

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В этот день отмечается День трезвости

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ИСТОЧНИК KP.RU