Билеты на ЧМ по пожарно-спасательному спорту начнут распространять с 6 сентября

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-05T10:42:19+03:00

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Сегодня, 5 сентября, в пресс-центре стадиона «Локомотив» прошел брифинг организаторов чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

- Подготовку к ЧМ курирует лично губернатор. У нас будет около 600 участников, — отметил Александр Абросимов, министр молодежной политики и спорта Саратовской области.

Замначальника ГУ МЧС региона Алексей Власов рассказал, что билеты на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту начнут выдавать с завтрашнего дня, 6 сентября. Их можно получить в кассе стадиона «Локомотив» с десяти часов утра, но не более двух в руки.

Старший тренер сборной России по пожарно-спасательному спорту Игорь Генералов отметил, что команда начала тренировки с марта, но окончательный состав станет известен только в пятницу.

- Все спортсмены физически подготовлены, будем бороться с соперниками из других стран — Белоруссии, Чехии, Словакии, Казахстана, у которых также поставлена задача быть на первом месте. Как нам было сказано, у нас цель — стать лучшими. Будем стараться, — отметил Генералов.

Также 11 числа, помимо старта соревнований на Театральной площади, будет конкурс детского рисунка и выставка пожарной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU