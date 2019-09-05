В Саратове 11 сентября запретили продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-05T10:01:01+03:00

В этот день отмечается День трезвости

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В Саратовской области 11 сентября — в День трезвости — запрещено продавать алкоголь.

- Запрет на продажу любого спиртного действует в соответствии с региональным законом. Однако употребить алкоголь можно будет в кафе, ресторанах и других местах общественного питания, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Чиновники попросили директоров магазинов соблюдать закон и не торговать горячительным незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU