В Саратове 11 сентября запретили продавать алкоголь
В этот день отмечается День трезвости
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В Саратовской области 11 сентября — в День трезвости — запрещено продавать алкоголь.
- Запрет на продажу любого спиртного действует в соответствии с региональным законом. Однако употребить алкоголь можно будет в кафе, ресторанах и других местах общественного питания, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Чиновники попросили директоров магазинов соблюдать закон и не торговать горячительным незаконно.
ИСТОЧНИК KP.RU