Регоператор взыщет задолженность с 56 собственников нежилых помещений

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-05T10:03:45+03:00

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Региональный оператор за последний месяц направил в суд 56 исковых требований для взыскания задолженности за услугу по обращению с ТКО с собственников нежилых помещений. Общая сумма к взысканию составляет порядка 3 млн рублей. Суммы неплатежей варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

- Благодаря активизации претензионно-исковой работы идет снижение задолженности перед компанией. Например, один из должников добровольно оплатил более 72 тыс. рублей и 2 тыс. пени до вступления в силу судебного приказа. Другой — более 17 тыс. рублей при его получении. Должникам стоит помнить, что уйти от ответственности по оплате коммунальной услуги не получится. Если взыскание дошло до стадии судебных разбирательств, то оплатить придется не только сумму основного долга и пени, но и судебные издержки, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

В рамках борьбы с дебиторской задолженностью за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный оператор ведет активную работу по ее взысканию с юридических и физических лиц — собственников нежилых помещений. Главным направлением в работе с неплатежами управляющих компаний стал перевод жителей многоквартирных домов на прямые расчеты, что позволяет устранить недобросовестных посредников.

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ИСТОЧНИК KP.RU