Ребенку-инвалиду дали квартиру в Саратове только после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-05T09:32:40+03:00

До этого мальчик жил с мамой в съемной комнате общежития

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В Кировском районе Саратова 13-летнему инвалиду и его матери дали квартиру после прокурорской проверки.

- Женщина обратилась с заявлением, что жилищные права ее сына нарушают. Он страдает тяжелой формой хронического заболевание, с другими лицами проживание невозможно. К тому же ребенок нуждается в постоянном уходе. До предоставления квартиры они снимали комнату в общежитии, хотя на учет в министерстве строительства области о предоставлении жилого помещения вне очереди ребенок был поставлен в 2017 году, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

После обращения прокурор направил в суд иск, чтобы им дали жилье по договору соцнайма. Заявление было рассмотрено и удовлетворено. Семье дали двухкомнатную квартиру в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU