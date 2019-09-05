Саратовцы угоняют и топят в Волге велосипеды велошеринга
В Саратове местные жители угоняют велосипеды велошеринга Mobee, который недавно вернулся в город.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оставленный двухколесный транспорт он вчера, 4 сентября, видел на улице Чернышевского, 190/198 и на Мичурина, недалеко от пересечения с Октябрьской. Вероятно, взявшие в прокат велосипеды люди просто оставили их на городских тротуарах, а не вернули на специальные стоянки.
Оставленный на улице Мичурина велосипед
Брошенный в ночи велосипед на Чернышевского
Также в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал фото велосипеда Mobee, который просто выкинули в Волгу.
Автор поста огорчился таким поступком неизвестного и подписал свою публикацию, что якобы саратовцам не нужна цивилизация, архитектура, благоустройство и тем более прокат велосипедов, раз местные жители так поступают с ними. Комментаторы также остались недовольны культурой саратовцев.
Саратовцы не считают зазорным угнать общественный транспортФото: Антон Угольков
Напомним, велошеринг Mobee появился в Саратове в начале июня. Тогда саратовцы также ломали и угоняли велосипеды. После этого на какое-то время прокат двухколесного транспорта пропал из города, но появился вновь в конце августа.
ИСТОЧНИК KP.RU