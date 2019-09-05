Саратовцы угоняют и топят в Волге велосипеды велошеринга

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-05T10:48:08+03:00

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В Саратове местные жители угоняют велосипеды велошеринга Mobee, который недавно вернулся в город.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оставленный двухколесный транспорт он вчера, 4 сентября, видел на улице Чернышевского, 190/198 и на Мичурина, недалеко от пересечения с Октябрьской. Вероятно, взявшие в прокат велосипеды люди просто оставили их на городских тротуарах, а не вернули на специальные стоянки.

Оставленный на улице Мичурина велосипед

Брошенный в ночи велосипед на Чернышевского

Также в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал фото велосипеда Mobee, который просто выкинули в Волгу.

Автор поста огорчился таким поступком неизвестного и подписал свою публикацию, что якобы саратовцам не нужна цивилизация, архитектура, благоустройство и тем более прокат велосипедов, раз местные жители так поступают с ними. Комментаторы также остались недовольны культурой саратовцев.

Саратовцы не считают зазорным угнать общественный транспортФото: Антон Угольков

Напомним, велошеринг Mobee появился в Саратове в начале июня. Тогда саратовцы также ломали и угоняли велосипеды. После этого на какое-то время прокат двухколесного транспорта пропал из города, но появился вновь в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU