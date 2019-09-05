Жительница Саратова забрала у сестры жениха 7 тыс. рублей и не возвращала
Она потратила деньги на себя
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В отдел полиции Энгельсского района поступило заявление о краже от 24-летней девушки.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам, невеста брата забрала 7 тыс. рублей и не хотела возвращать.
Предполагаемую воровку задержали, ею оказалась 23-летняя жительница Саратова.
Она призналась, что взяла деньги и потратила на себя, после чего ее отпустили ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU