Жительница Саратова забрала у сестры жениха 7 тыс. рублей и не возвращала

СЕГОДНЯ 08:19 2019-09-05T08:25:01+03:00

Она потратила деньги на себя

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В отдел полиции Энгельсского района поступило заявление о краже от 24-летней девушки.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам, невеста брата забрала 7 тыс. рублей и не хотела возвращать.

Предполагаемую воровку задержали, ею оказалась 23-летняя жительница Саратова.

Она призналась, что взяла деньги и потратила на себя, после чего ее отпустили ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU