2019-09-05T08:25:01+03:00
Происшествия

Жительница Саратова забрала у сестры жениха 7 тыс. рублей и не возвращала

Она потратила деньги на себя
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции Энгельсского района поступило заявление о краже от 24-летней девушки.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам, невеста брата забрала 7 тыс. рублей и не хотела возвращать.

Предполагаемую воровку задержали, ею оказалась 23-летняя жительница Саратова.

Она призналась, что взяла деньги и потратила на себя, после чего ее отпустили ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Билеты на ЧМ по пожарно-спасательному спорту начнут распространять с 6 сентября
Горел сарай в Домах 8 Марта
Опыт работы саратовского госпиталя вынесут на заседание комиссии Минздрава
В Саратове 11 сентября запретили продавать алкоголь
Судьбу ярмарки в Энгельсе решат в понедельник
Экскаватор на платформе застрял под трубой в Саратове
Регоператор взыщет задолженность с 56 собственников нежилых помещений
Ребенку-инвалиду дали квартиру в Саратове только после прокурорской проверки
Женщины разрыдались на встрече с главой Энгельсского района
В Саратовской области будут судить банду убийц и вымогателей
Саратовцы угоняют и топят в Волге велосипеды велошеринга
Ярмарке в Энгельсе предложили провести эксперимент
В Энгельсе дорогу не поделили две иномарки
В Энгельсе мужчина украл черно-красный велосипед
Мужчина упал с многоэтажки на крышу магазина в Саратове