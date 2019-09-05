Мужчина упал с многоэтажки на крышу магазина в Саратове
Тело снимали спасатели [фото]
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В Саратове мужчина погиб при падении с высоты.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия случилась на улице Мамонтовой, около дома №2.
Предположительно, мужчина упал с высоты 7-8 этажа на крышу магазина «Магнита». Труп сняли сотрудники областной и городской служб спасения. Они спустили его вниз при помощи спецоборудования.
Фото Саратовской областной службы спасения
Выясняются все обстоятельства ЧП. Также устанавливается личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU