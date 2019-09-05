Мужчина упал с многоэтажки на крышу магазина в Саратове

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-05T08:56:39+03:00

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В Саратове мужчина погиб при падении с высоты.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия случилась на улице Мамонтовой, около дома №2.

Предположительно, мужчина упал с высоты 7-8 этажа на крышу магазина «Магнита». Труп сняли сотрудники областной и городской служб спасения. Они спустили его вниз при помощи спецоборудования.

Фото Саратовской областной службы спасения

Выясняются все обстоятельства ЧП. Также устанавливается личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU