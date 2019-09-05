До вечера не будет воды в центре Саратова

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-05T08:02:30+03:00

Отключения в Октябрьском и Фрунзенском районах пока отложены

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Продолжаются ремонтно-восстановительные мероприятия на коммуникациях по улице Мичурина. Из-за них отключена вода жителям домов на нескольких улицах: Соколовая (четная сторона) от Чернышевского до Симбирской, частный сектор выше Соколовой, Московская (нечетная сторона) от Мичурина до Радищева, Первомайская от Радищева до Чернышевского, Григорьева от Радищева до Чернышевского, Волжская от Радищева до Чернышевского.

- Специалисты компании произвели вскрышные работы, на коммуникациях выявлена долевая лопина, производится подготовка к замене участка трубы диаметром 300 мм. Работы осложнены соседством иных коммуникаций вблизи аварийного участка, — сообщили в ООО «КВС».

Ремонт планируется завершить ориентировочно до 17:30.

Запланированные на сегодня, 5 сентября, работы в Октябрьском и Фрунзенском районах города по техническим причинам перенесены. О сроках их проведения будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU