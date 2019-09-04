Мужчина пытался забить ночную знакомую кирпичом по голове

СЕГОДНЯ 19:31 2019-09-04T19:31:48+03:00

Девушка отказалась заниматься со случайным попутчиком сексом в гаражах и он раскроил ей голову кирпичом

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В Ленинском районе Саратова ночью 28 августа мужчина попытался убить случайную знакомую кирпичом. Жизнь девушки спасли местные жители, которые ее обнаружили на улице, и врачи, к которым ее оперативно доставили.

Следователи отдела в Ленинском районе СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Как рассказали КП-Саратов» в региональном Следственном комитете, ночью 28 августа к возвращавшейся от друзей домой 22-летней девушке на улице Ипподромная пристал 24-летний ей незнакомый молодой человек.

- Проходя мимо гаражного массива, мужчина стал предлагать девушке уединиться и вместе провести время. Девушка отказала, за что сначала получила порцию оскорблений, потом несколько ударов по лицу. Когда она упала на землю, парень взял кирпич и ударил им по голове своей жертвы.

Через некоторое время девушка в бессознательном состоянии была обнаружена жителями близлежащего дома, которые вызвали скорую. Благодаря оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива, - рассказали в региональном СУ СКР.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 22-летней потерпевшей причинена открытая травма черепа, ушиб головного мозга средней степени, перелом затылочной кости с переходом на правую височную кость.

Работники следственного комитета совместно с полицией вычислили личность нападавшего и задержали его.

ИСТОЧНИК KP.RU