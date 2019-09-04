Саратовскую область посетит делегация из Таджикистана
В Саратовскую область 5-7 сентября приедет делегация из Таджикистана во главе с Генеральным консулом господином Эмомом Саидом Давлатом.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области, целью визита является развитие сотрудничества.
Также гости отпразднуют 28-ю годовщину государственной независимости Таджикистана.
Во время визита делагация посетит Национальную деревню народов и музей боевой славы, где Генконсул сделает запись в Книге почётных гостей. Также ожидается встреча с муфтием Духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддасом Бибарсовым и с вице-губернатором – Председателем Правительства Саратовской области Александром Стрелюхиным.
ИСТОЧНИК KP.RU