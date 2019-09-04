Саратовскую область посетит делегация из Таджикистана

СЕГОДНЯ 19:00 2019-09-04T19:00:40+03:00

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В Саратовскую область 5-7 сентября приедет делегация из Таджикистана во главе с Генеральным консулом господином Эмомом Саидом Давлатом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области, целью визита является развитие сотрудничества.

Также гости отпразднуют 28-ю годовщину государственной независимости Таджикистана.

Во время визита делагация посетит Национальную деревню народов и музей боевой славы, где Генконсул сделает запись в Книге почётных гостей. Также ожидается встреча с муфтием Духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддасом Бибарсовым и с вице-губернатором – Председателем Правительства Саратовской области Александром Стрелюхиным.

ИСТОЧНИК KP.RU