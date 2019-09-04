За один день полиция Саратова изъяла 148 литров алкоголя

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-04T16:48:51+03:00

Было проверено семь магазинов

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В Саратове сотрудники полиции провели очередной рейд по точкам торговли алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, выявлены два нарушения в Заводском районе.

В частности, в магазине на проспекте Энтузиастов, 54 спиртное было продано несовершеннолетнему.

Кроме того, в Волжском и Ленинском районах алкоголем торговали без соответствующих документов.

Жители поселка Дачный пожаловались на магазин на Мелиораторов, 8а. Полицейская проверка показала, что алкоголем там торгуют в часы запрета.

Всего за 3 сентября полиция изъяла из семи торговых точек 148 литров спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU