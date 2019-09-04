За один день полиция Саратова изъяла 148 литров алкоголя
Было проверено семь магазинов
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В Саратове сотрудники полиции провели очередной рейд по точкам торговли алкоголем.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, выявлены два нарушения в Заводском районе.
В частности, в магазине на проспекте Энтузиастов, 54 спиртное было продано несовершеннолетнему.
Кроме того, в Волжском и Ленинском районах алкоголем торговали без соответствующих документов.
Жители поселка Дачный пожаловались на магазин на Мелиораторов, 8а. Полицейская проверка показала, что алкоголем там торгуют в часы запрета.
Всего за 3 сентября полиция изъяла из семи торговых точек 148 литров спиртного.
ИСТОЧНИК KP.RU