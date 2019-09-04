2019-09-04T16:22:27+03:00
Общество

Опубликованы адреса подвоза воды в Саратове 5 сентября

Воду отключат на весь день
Екатерина Семенова
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Опубликованы адреса подвоза воды в Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова.

Как напомнили «КП-Саратов» в ООО «КВС», масштабное отключение ожидается 5 сентября. Запланированы замена и ремонт запорного оборудования, ревизия электроприборов, чистка датчиков расходомеров и замена пожарных гидрантов.

Подвозить воду будут по следующим адресам:

- 4-й Рабочий пр-д., 3 (9:00 – 10:00; 13:00 – 14:40)

- ЗАО Санаторий "Октябрьское ущелье" (10:20 – 11:40; 15:00 – 16:40)

- ул. 2-я Садовая, 103 (12:00 – 12:40; 17:00 – 19:00)

- ул. Клочкова, 79 (9:00 – 9:40; 14:00 - 14:40)

- ул. Клочкова, 81 (10:00 – 10:40; 15:00 – 15:40)

- ул. Клочкова, 85 (11:00 – 11:40; 16:00 – 16:40)

- Смирновское ущелье, 1 (12:00 – 12:40; 17:00 – 19:00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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