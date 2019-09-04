В Балакове дочь погибшей в ДТП женщины отсудила 1,5 млн рублей у владельца авто

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-04T14:52:49+03:00

Иск был подан через 14 лет после аварии

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В Балакове Саратовской области суд вынес решение о компенсации морального вреда.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, также был компенсирован ущерб от потери кормильца.

6 сентября 2005 года жительница Балакова погибла в ДТП. У нее осталась дочь в возрасте год и восемь месяцев. Спустя 14 лет девушка обратилась в суд с иском о компенсации ущерба.

Суд вынес решение, по которому владелец автомобиля должен заплатить 800 тыс. рублей компенсации морального вреда и 740 тыс. рублей — за материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU