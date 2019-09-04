В Балакове дочь погибшей в ДТП женщины отсудила 1,5 млн рублей у владельца авто
Иск был подан через 14 лет после аварии
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В Балакове Саратовской области суд вынес решение о компенсации морального вреда.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, также был компенсирован ущерб от потери кормильца.
6 сентября 2005 года жительница Балакова погибла в ДТП. У нее осталась дочь в возрасте год и восемь месяцев. Спустя 14 лет девушка обратилась в суд с иском о компенсации ущерба.
Суд вынес решение, по которому владелец автомобиля должен заплатить 800 тыс. рублей компенсации морального вреда и 740 тыс. рублей — за материальный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU