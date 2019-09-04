На станции Сенная мужчина погиб под поездом

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-04T14:33:41+03:00

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Вечером 3 сентября под поезд в Вольском районе Саратовской области попал мужчина. ЧП произошло на станции Сенная в 20.30.

Как рассказали корреспонденту «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, 56-летний житель региона пытался перебежать пути перед движущимся поездом. Не смотря на то, что мужчина делал это на специально оборудованном переходе, расстояние до поезда оказалось слишком мало, чтобы примененное машинистом экстренное торможение успело остановить транспорт.

Со слов очевидцев, выяснилось, что мужчина на звуковые и световые сигналы машиниста не реагировал и вышел на пути прямо под колеса дизельно-монтажной автомотрисы.

Следователи Южного следственного управления на транспорте проводят проверку этого случая.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU