2019-09-04T14:30:43+03:00
Общество

В Саратовской области могут появиться газоны из Дании

Разрешен ввоз семян
Дарья Вострикова
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило ООО «Грин Дир» из Московской области ввезти в Россию 15 тонн семян мятлика лукового, свыше 5 тонн семян овсяницы тростниковой и 35 тыс. смеси семян газонных трав из питомника DLF Seeds A/S (P.O.Boks 59, NY Ostergade 9, DK-4000 Roskilde, Denmark)

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, также московскому ООО «ГазонСити Агро» можно привезти в страну свыше 20 тыс. тонн мятлика лугового из этого же питомника.

По поводу ввоза каждой партии по результатам лабораторной экспертизы принимается отделение решение.

Теперь цветы от перевозчика из Калининградской области могут появиться у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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