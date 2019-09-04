В Саратове выступит органист из Германии

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-04T13:52:20+03:00

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В Саратове 25 сентября в 19:00 в большом зале саратовской консерватории выступит Людгер Ломанн.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати Саратовской области, выступит один из лучших органистов. На Западе его называют лучшим в Европе и, по мнению многих,

больше чем он, об органе не знает никто. Обширный репертуар органиста включает

музыку с XVI по XX век, и говорят, что только ему подвластны тайны музыки Фрескобальди и Баха.

ИСТОЧНИК KP.RU