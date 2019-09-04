В Саратове выступит органист из Германии
Ждут Людгера Ломанна
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В Саратове 25 сентября в 19:00 в большом зале саратовской консерватории выступит Людгер Ломанн.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати Саратовской области, выступит один из лучших органистов. На Западе его называют лучшим в Европе и, по мнению многих,
больше чем он, об органе не знает никто. Обширный репертуар органиста включает
музыку с XVI по XX век, и говорят, что только ему подвластны тайны музыки Фрескобальди и Баха.
ИСТОЧНИК KP.RU