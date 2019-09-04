Шесть прудов Саратова непригодны для купания
Вода несет инфекции
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В Саратове выявили шесть прудов, вода в которых не соответствует по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям СанПиН.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, данные стали известны по информации территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области.
Лучше отказаться от плавания и использования воды пруда «Семхоз», «Октябрьское ущелье», «Карамянца», № 1 и 2 на 9-й Дачной , «Монашенский» .
ИСТОЧНИК KP.RU