Шесть прудов Саратова непригодны для купания

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-04T13:48:53+03:00

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В Саратове выявили шесть прудов, вода в которых не соответствует по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям СанПиН.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, данные стали известны по информации территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области.

Лучше отказаться от плавания и использования воды пруда «Семхоз», «Октябрьское ущелье», «Карамянца», № 1 и 2 на 9-й Дачной , «Монашенский» .

ИСТОЧНИК KP.RU