2019-09-04T13:45:38+03:00
Общество

В Саратове дети рисовали мир

Прошел конкурс рисунка на асфальте
Дарья Вострикова
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В саратовском МУК «Дом культуры химиков» 3 сентября прошел конкурс рисунка на асфальте «Мы рисуем мир!».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ребята мелками рисовали мирное небо над головой, солнце, планету Земля.

Затем была организована познавательная программа «Ангелы взлетают в небо». Ведущая рассказала ребятам об опасности терроризма, вспомнили трагические события в Беслане. Ребята повторили правила поведения при угрозе терроризма. С детьми провели викторины, тренинги и интерактивные игры по проявлению бдительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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