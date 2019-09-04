Два дня в сентябре пройдет прослушивание в детскую студию имени Табакова
Детская студия имени О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе объявляет дополнительный набор детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, можно попробовать свои силы в бесплатные творческие объединения театрального направления «Дебют», «Овация», «Апельсин». Прослушивания состоятся 23 и 30 сентября 2019 года в историческом здании ТЮЗа Киселёва на Вольской,83 с 16.00 в порядке живой очереди.
Участникам необходимо прочесть стих или басню, спеть песню и станцевать.
Прослушивание проводят руководитель студии, актёр и режиссёр ТЮЗа Киселёва Алексей Чернышёв и занимающиеся с детьми преподаватели-репетиторы.
ИСТОЧНИК KP.RU