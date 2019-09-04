2019-09-04T13:34:47+03:00
Общество

Два дня в сентябре пройдет прослушивание в детскую студию имени Табакова

Принимают ребят от 6 до 14 лет
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Детская студия имени О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе объявляет дополнительный набор детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, можно попробовать свои силы в бесплатные творческие объединения театрального направления «Дебют», «Овация», «Апельсин». Прослушивания состоятся 23 и 30 сентября 2019 года в историческом здании ТЮЗа Киселёва на Вольской,83 с 16.00 в порядке живой очереди.

Участникам необходимо прочесть стих или басню, спеть песню и станцевать.

Прослушивание проводят руководитель студии, актёр и режиссёр ТЮЗа Киселёва Алексей Чернышёв и занимающиеся с детьми преподаватели-репетиторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Добрыня Саратович» и «Мисс Саратов» пройдут на Фединском спуске
Предложено возродить институт общественных воспитателей
В Балакове дочь погибшей в ДТП женщины отсудила 1,5 млн рублей у владельца авто
На станции Сенная мужчина погиб под поездом
В Саратовской области могут появиться газоны из Дании
Энгельсская спортсменка выиграла блицтурнир первенства области по шахматам
В Саратове выступит органист из Германии
Шесть прудов Саратова непригодны для купания
В Саратове дети рисовали мир
С коров Саратовской области надоили 85,3 тыс.тонн молока
В Ершовском районе мошенница оставила пенсионерку без денег на банковском счета
В Энгельсе рецидивист украл из офиса ноутбук и 40 телефонов
В Энгельсском районе четверо пожарных тушили надворные постройки
В Саратове юноша на рынке пытался продать ворованную магнитолу
В Заводском районе Саратова полыхал гараж
В Саратове парень унес куртку из ТЦ «Оранжевый»
На улице Пугачева автомобиль сбил пешехода и врезался в забор
Депутат сравнил 16-летний ремонт дороги в центре Саратова с раскопками на Увеке
Саратовская область лидирует в России по количеству несостоявшихся аукционов по закупке лекарств
Очевидцы запечатлели спящего мужчину на месте круглосуточных работ на Радищева
Землю в Ровенском районе передадут колонии
В Саратовской области многодетной матери грозит срок за убийство агрессивного мужа
В отрасли обращения с ТКО создано свыше 1000 рабочих мест
Пропавший в Ершовском районе ребенок найден в 30 км от дома