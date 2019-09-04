Два дня в сентябре пройдет прослушивание в детскую студию имени Табакова

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-04T13:34:47+03:00

Принимают ребят от 6 до 14 лет

Изменить размер текста: A A

Детская студия имени О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе объявляет дополнительный набор детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, можно попробовать свои силы в бесплатные творческие объединения театрального направления «Дебют», «Овация», «Апельсин». Прослушивания состоятся 23 и 30 сентября 2019 года в историческом здании ТЮЗа Киселёва на Вольской,83 с 16.00 в порядке живой очереди.

Участникам необходимо прочесть стих или басню, спеть песню и станцевать.

Прослушивание проводят руководитель студии, актёр и режиссёр ТЮЗа Киселёва Алексей Чернышёв и занимающиеся с детьми преподаватели-репетиторы.

ИСТОЧНИК KP.RU