С коров Саратовской области надоили 85,3 тыс.тонн молока

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-04T13:30:13+03:00

В производстве лидируют шесть районов области

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По состоянию на 3 сентября 2019 года в сельскохозпредприятиях Саратовской области произведено 85,3 тыс.тонн молока.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, это составляет 101,8% к уровню 2018 года. Валовой надой молока за сутки составил 368 тонн.

В производстве лидируют Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский, Новобурасский муниципальные районы.

ИСТОЧНИК KP.RU