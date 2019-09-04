С коров Саратовской области надоили 85,3 тыс.тонн молока
В производстве лидируют шесть районов области
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По состоянию на 3 сентября 2019 года в сельскохозпредприятиях Саратовской области произведено 85,3 тыс.тонн молока.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, это составляет 101,8% к уровню 2018 года. Валовой надой молока за сутки составил 368 тонн.
В производстве лидируют Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский, Новобурасский муниципальные районы.
ИСТОЧНИК KP.RU