В Ершовском районе мошенница оставила пенсионерку без денег на банковском счета
Пропало 7,5 тыс. рублей
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Полиция Ершовского района раскрыла мошенничество в отношении 60-летней жительницы села Логиновка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 14 июля с ее карты пропало 7,5 тыс. рублей.
Выяснилось, что к этому причастна 25-летняя девушка, которая совершила преступление через сотовый телефон в квартире на улице Набережная поселка Прудовой.
Гражданку доставили в отдел, выяснилось, что она потратила деньги. На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU