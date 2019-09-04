В Ершовском районе мошенница оставила пенсионерку без денег на банковском счета

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-04T13:25:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Ершовского района раскрыла мошенничество в отношении 60-летней жительницы села Логиновка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 14 июля с ее карты пропало 7,5 тыс. рублей.

Выяснилось, что к этому причастна 25-летняя девушка, которая совершила преступление через сотовый телефон в квартире на улице Набережная поселка Прудовой.

Гражданку доставили в отдел, выяснилось, что она потратила деньги. На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU