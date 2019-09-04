В Саратове парень унес куртку из ТЦ «Оранжевый»
Сумма ущерба составила почти 3 тыс. рублей
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Полиция Заводского района раскрыла кражу из ТЦ «Оранжевый».
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 3 сентября в 13:00 неизвестный унес куртку с вешалки магазина.
Сумма ущерба составила почти 3 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 18-летний рецидивист, у которого при задержании изъяли похищенное, завели на него уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU