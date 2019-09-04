В Саратове парень унес куртку из ТЦ «Оранжевый»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-04T13:08:42+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу из ТЦ «Оранжевый».

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 3 сентября в 13:00 неизвестный унес куртку с вешалки магазина.

Сумма ущерба составила почти 3 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 18-летний рецидивист, у которого при задержании изъяли похищенное, завели на него уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU